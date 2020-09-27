Зидан прокомментировал победный матч "Реала" над "Бетисом"

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Зидан прокомментировал победный матч "Реала" над "Бетисом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался по поводу матча 3-го тура Примеры с "Бетисом" (3:2).

"Мы отлично начали матч, но после 15 минут, забив гол, немного сбавили. Мы лучше играем, когда стараемся идти вперед и решить исход матча.

Они забили сначала один, а потом почти сразу и второй гол, но во втором тайме мы действовали хорошо, а игроки верили в победу до конца.

Очень горжусь своими футболистами, нужно продолжать в том же духе.

За судейство отвечает арбитр, он босс в этих вопросах. Я никогда не комментирую работу арбитров и не планирую делать это сегодня", - цитирует Зидана As.

Победу королевскому клубу принесли голы Федерико Вальверде, Серхио Рамоса, а также автогол Эмерсона. 

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