Зидан прокомментировал победу "Атлетико" над "Барселоной" в Суперкубке Испании

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Зидан прокомментировал победу "Атлетико" над "Барселоной" в Суперкубке Испании

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о полуфинальном матче Суперкубка Испании между "Барселоной" и "Атлетико".

"Был момент, когда казалось, что "Барселона" победит, но "Атлетико" перевернул игру. Таков футбол. Слухи об увольнении Вальверде? Такое случается со всеми тренерами. Не хочу говорить об этом. Все тренеры проходят через то, что он сейчас переживает", - цитирует Зидана AS.

Напомним, что "Атлетико" открыл счёт сразу после перерыва, однако к середине второго тайма вперёд вышла уже "Барса", решающей стала последняя 10-минутка - голы Альваро Мораты и Анхеля Корреа принесли победу "матрасникам".

"Реал" и "Атлетико" разыграют трофей завтра, 12 января. Начало финального матча - в 21:00 по московскому времени.

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