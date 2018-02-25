Зидан прокомментировал победу над "Алавесом"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 25-го тура испанской Примеры против "Алавеса".

"В первом тайме у нас были трудности. Нам ещё нужно улучшить игру в обороне, поскольку соперники зарабатывают очки на наших ошибках. Мы хотим, чтобы ворота оставались неприкосновенными. Уверенность возвращается с такими играми. После матча против ПСЖ у нас всё хорошо. Нам нужна была такая игра. Мы должны продолжать в том же духе и думать, что нам нужно сражаться, чтобы идти вперёд. Самое главное - это атмосфера в раздевалке. Это лучшее, что есть. Мы прошли через очень сложные моменты" - цитирует Зидана Marca.

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