Зидан прокомментировал победу над "Алавесом"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 15-го тура Примеры против "Алавеса".

Напомним, что "сливочные" добыли гостевую победу со счётом 2:1 и стали единоличными лидерами чемпионата.

"Мы проделали отличную работу и добились главного - заработали три очка в очень сложном выездном поединке. "Реал" хорошо начал игру, но нам всё равно пришлось серьёзно побороться за победу. Это очень важный результат, я доволен. Мы не сдавались и играли в свой футбол", - приводит слова Зидана AS.

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