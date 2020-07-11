Зидан прокомментировал победу над "Алавесом"

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Зидан прокомментировал победу над "Алавесом"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 35-го тура Примеры против "Алавеса".

"Сливочные" выиграли со счётом 2:0, забив победный гол с пенальти в третьей встрече подряд.

"Сейчас мы пропускаем очень мало голов. Куртуа набрал хорошую форму. Нужно продолжать в том же духе. Сегодня я не заметил, что команде не хватает свежести, в атаке мы действовали подвижно. Если судья ставит пенальти, значит, это пенальти. Менди хорошо действовал в том эпизоде, его сбили, вот и всё. Самое главное - забивать голы, и неважно каким способом. Мы боремся за победу в чемпионате, до конца сезона остаётся три игры, и мы не знаем, как всё сложится. Сейчас нам нужно немного отдохнуть, хотя победы - это и есть лучший отдых", - цитирует Зидана Marca.

Не пропустите: "Реал" пробил пенальти в трёх матчах Примеры подряд впервые за 14 лет. | http://soccernews.ru
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