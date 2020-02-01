Зидан прокомментировал победу над "Атлетико"

Теги зинедин зиданреал мадридатлетико мадрид

Зидан прокомментировал победу над "Атлетико"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Атлетико" (1:0).

"Мы очень довольны победой. В первой половине встречи нам было трудно, соперник действовал отлично. После перерыва мы стали играть интенсивней и исправили ситуацию.

Я виноват в плохой игре команды в первом тайме. Не люблю менять футболистов в перерыве, однако нужно было что-то менять. Были внесены корректировки и во втором тайме мы превосходили соперника.

"Атлетико" отлично обороняется. Против них нужно играть агрессивнее. В дерби всегда будут проблемы. Однако нам удалось победить в важном матче и нужно продолжать в том же духе", - приводит слова Зидана As.

Читайте также: Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Монако" с Головиным проиграл "Ниму", играя с 32-й минуты вдевятером, и другие результаты 22-го тура Лиги 1

"Монако" с Головиным проиграл "Ниму", играя с 32-й минуты вдевятером, и другие результаты 22-го тура Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов