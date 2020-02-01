Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Атлетико" (1:0).

"Мы очень довольны победой. В первой половине встречи нам было трудно, соперник действовал отлично. После перерыва мы стали играть интенсивней и исправили ситуацию.

Я виноват в плохой игре команды в первом тайме. Не люблю менять футболистов в перерыве, однако нужно было что-то менять. Были внесены корректировки и во втором тайме мы превосходили соперника.

"Атлетико" отлично обороняется. Против них нужно играть агрессивнее. В дерби всегда будут проблемы. Однако нам удалось победить в важном матче и нужно продолжать в том же духе", - приводит слова Зидана As.

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