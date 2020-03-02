Зидан прокомментировал победу над "Барселоной"

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Зидан прокомментировал победу над "Барселоной"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после матча 26-го тура Примеры, в котором его команда обыграла "Барселону" со счётом 2:0.

"Всё прекрасно. В первом тайме было сложно, но после перерыва мы показали очень хорошую игру. Прежде всего, в нападении и в прессинге. Против таких команд нужно играть именно так - очень хорошо прессинговать. Если дать "Барсе" мяч, будешь много бегать, и это действительно плохо. Мы заслужили победу за всё, что сделали - и в атаке, и в обороне. Это была сложная неделя, и у нас была возможность изменить это", - приводит слова Зидана Marca.

Благодаря победе в очном матче "Реал" обошёл "Барсу" в турнирной таблице Примеры.

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