Зидан прокомментировал победу над "Барселоной"

Фото: инстаграм Зинедина Зидана

Наставник "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после победы над "Барселоной" (2:1).

"У меня прекрасные ощущения. Мы начали здорово и в итоге заслуженно победили. К тому же, у нас было много шансов забить третий гол. У всех разное мнение касательно падения Брейтуэйта, однако я считаю, что если арбитр не ставит пенальти, то это потому, что оснований нет.

Важно то, как мы сыграли. Нам пришлось нелегко, так как "Барса" сильна. Однако нельзя все списывать на арбитра. Я рад за футболистов. Сегодня мы сделали много замен. Все игроки сконцентрированы на деле, все хотят играть. Это меня очень радует. Мы все стремимся к одному. И мы одержали победу вместе.

Что касается борьбы за чемпионство, то ничего не изменилось. Впереди по-прежнему много игр. Сейчас нам необходимо отдохнуть после двух тяжелейших матчей. Не знаю, что будет в конце сезона, с точки зрения физической готовности мы на пределе", - приводит слова Зидана Marca.

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