Зидан прокомментировал победу над "Бетисом"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился эмоциями после матча 24-го тура испанской Примеры против "Бетиса".
"Я очень рад, что мы добились результата. Соперник был чрезвычайно хорош, здесь тяжело играть. Мы здорово начали, но потом отошли от своей игры. Когда мы так делаем, не чувствуем себя комфортно. Мы здорово сыграли после перерыва, много атаковали. Мастерство позволяет нам доставлять хлопоты любому сопернику. Второй тайм получился зрелищным. Волевая победа означает, что у нас есть характер и мы способны перевернуть игру. Когда мы делаем всё вместе, это даёт результат. Теперь нужно отдохнуть и двигаться дальше" - приводит слова Зидана Football Espana.
Не пропустите видеообзор матча "Бетис" - "Реал". | http://soccernews.ru
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|24
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|Валенсия
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|4
|Реал Мадрид
|23
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|5
|Севилья
|24
|39
|6
|Вильярреал
|24
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|7
|Эйбар
|24
|35
|8
|Жирона
|24
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|9
|Бетис
|24
|33
|10
|Сельта Виго
|23
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|Хетафе
|23
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|Реал Сосьедад
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|Леганес
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