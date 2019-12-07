Зидан прокомментировал победу над "Эспаньолом"
Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о победе над "Эспаньолом" (2:0).
"У "Эспаньола" были шансы забить. Они незаслуженно занимают 19-е место в чемпионате. Сегодняшняя победа очень важна для нас.
Рад, что нам удается продолжать нашу победную серию. Мы с уважением относимся к сопернику, однако должны играть лучше. Впереди еще много важных игр. Для продолжения серии, нужно улучшить все аспекты игры", - приводит слова Зидана Marca.
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|2
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|14
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|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
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|Атлетик Бильбао
|15
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|Атлетико Мадрид
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|Хетафе
|15
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|8
|Валенсия
|15
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|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
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|11
|Леванте
|15
|20
|12
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|Бетис
|15
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|Реал Вальядолид
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|Мальорка
|15
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