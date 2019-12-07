Зидан прокомментировал победу над "Эспаньолом"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о победе над "Эспаньолом" (2:0).

"У "Эспаньола" были шансы забить. Они незаслуженно занимают 19-е место в чемпионате. Сегодняшняя победа очень важна для нас.

Рад, что нам удается продолжать нашу победную серию. Мы с уважением относимся к сопернику, однако должны играть лучше. Впереди еще много важных игр. Для продолжения серии, нужно улучшить все аспекты игры", - приводит слова Зидана Marca.

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