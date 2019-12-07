Зидан прокомментировал победу над "Эспаньолом"

Теги реал мадридэспаньолзинедин зидан

Зидан прокомментировал победу над "Эспаньолом"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о победе над "Эспаньолом" (2:0).

"У "Эспаньола" были шансы забить. Они незаслуженно занимают 19-е место в чемпионате. Сегодняшняя победа очень важна для нас.

Рад, что нам удается продолжать нашу победную серию. Мы с уважением относимся к сопернику, однако должны играть лучше. Впереди еще много важных игр. Для продолжения серии, нужно улучшить все аспекты игры", - приводит слова Зидана Marca.

Читайте также: "Реал" победил "Эспаньол" благодаря голам французских легионеров. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 14 31
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 14 31
3 Севилья Севилья 15 30
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 15 26
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 15 26
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 16 26
7 Хетафе Хетафе 15 24
8 Валенсия Валенсия 15 23
9 Осасуна Осасуна 15 22
10 Гранада Гранада 15 21
11 Леванте Леванте 15 20
12 Вильярреал Вильярреал 16 19
13 Бетис Бетис 15 19
14 Алавес Алавес 15 18
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 15 18
16 Эйбар Эйбар 15 15
17 Мальорка Мальорка 15 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 15 13
19 Эспаньол Эспаньол 15 9
20 Леганес Леганес 15 6
Полная таблица

топ-5 тегов