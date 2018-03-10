Зидан прокомментировал победу над "Эйбаром"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после матча 28-го тура Примеры против "Эйбара".

"Эта победа оставляет особое послевкусие. В гостях у "Эйбара" всегда непросто играть. Знали, что нам придётся попотеть. Нам нужно продолжать в том же духе. Если мы хотим чего-то добиться, нужно выигрывать каждый матч.

Роналду из другой галактики. Он знает, что будет забивать, он особенный и уникальный. Его статистика говорит сама за себя. Криштиану всегда сохраняет позитивный настрой. Если он забил два гола, то хочет забить третий. Он очень хорош" - приводит слова Зидана Marca.

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