Зидан прокомментировал победу над "Гранадой"

Теги реал мадридгранадазинедин зидан

Зидан прокомментировал победу над "Гранадой"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 36-го тура Примеры против "Гранады", в котором его команда победила со счётом 2:1.

"Мы здорово сыграли в первом тайме, впечатлив соперника владением мячом. Второй тайм был хуже, но нужно отдать должное "Гранаде". В некоторых ситуациях приходится терпеть и мы делали это. После финального свистка я крикнул, потому что был очень рад. Это нормально, поскольку на кону были три важных очка. Я крикнул, чтобы сказать игрокам, что они провели великолепный матч. Я рад за них. Осталось два матча, и мы пока что не победили в Примере. Такова ситуация. Мы очень рады, но до чемпионства не хватает шести очков", - приводит слова Зидана Marca.

Чтобы впервые за три года стать чемпионом Испании "Реалу" нужно набрать не менее двух очков в двух последних турах.

Соперниками "сливочных" будут "Вильярреал" (16 июля) и "Леганес" (19 июля).

Не пропустите: "Реал" установил рекорд Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Сельта" назвала диагноз Смолова

"Сельта" назвала диагноз Смолова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов