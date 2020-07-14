Зидан прокомментировал победу над "Гранадой"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 36-го тура Примеры против "Гранады", в котором его команда победила со счётом 2:1.

"Мы здорово сыграли в первом тайме, впечатлив соперника владением мячом. Второй тайм был хуже, но нужно отдать должное "Гранаде". В некоторых ситуациях приходится терпеть и мы делали это. После финального свистка я крикнул, потому что был очень рад. Это нормально, поскольку на кону были три важных очка. Я крикнул, чтобы сказать игрокам, что они провели великолепный матч. Я рад за них. Осталось два матча, и мы пока что не победили в Примере. Такова ситуация. Мы очень рады, но до чемпионства не хватает шести очков", - приводит слова Зидана Marca.

Чтобы впервые за три года стать чемпионом Испании "Реалу" нужно набрать не менее двух очков в двух последних турах.

Соперниками "сливочных" будут "Вильярреал" (16 июля) и "Леганес" (19 июля).

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