Зидан прокомментировал победу над "Хетафе"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после матча 27-го тура Примеры против "Хетафе".

"Это была хорошая игра. Все игроки были очень сосредоточены. Нужно оставаться спокойным, когда что-то идёт не так. И не впадать в эйфорию, когда всё хорошо. Я рад за Роналду. У него сейчас замечательный период и мы должны воспользоваться этим" - приводит слова Зидана Marca.

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