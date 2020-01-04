Зидан прокомментировал победу над "Хетафе"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча с "Хетафе" (3:0).

"Нам было трудно в первом тайме, Тибо сыграл великолепно. Мы показали отличную командную игру на таком сложном стадионе. Куртуа совершил три сейва в первом тайме и сыграл решающую роль в матче.

В начале у нас были сложности с разыгрыванием мяча, поэтому действовали прямолинейно. Мы добыли победу вместе как команда", - приводит слова Зидана журналист Дермот Корриган.

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