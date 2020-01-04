Зидан прокомментировал победу над "Хетафе"
Наставник "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча с "Хетафе" (3:0).
"Нам было трудно в первом тайме, Тибо сыграл великолепно. Мы показали отличную командную игру на таком сложном стадионе. Куртуа совершил три сейва в первом тайме и сыграл решающую роль в матче.
В начале у нас были сложности с разыгрыванием мяча, поэтому действовали прямолинейно. Мы добыли победу вместе как команда", - приводит слова Зидана журналист Дермот Корриган.
Читайте также: "Реал" добыл выездную победу над "Хетафе" и выбился в лидеры Примеры. | http://soccernews.ru
главное
-
Погба перенес операцию на ноге
-
"Реал" добыл выездную победу над "Хетафе" и выбился в лидеры Примеры
-
"Монако" на последних минутах вырвал победу над "Реймсом" и другие результаты 1/32 финала Кубка Франции
-
Защитник "Барселоны" дал согласие на переход в "Милан"
-
"Шальке" лишил Нюбеля капитанской повязки после заключения контракта с "Баварией"
Лента новостей
-
"Атлетико" обыграл "Леванте" и вышел на третье место в Примере
-
"Манчестер Сити" и "Лестер" одержали победы в Кубке Англии, "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" проведут ответный матч
-
"Атлетико" отправил представителей на переговоры по Кавани
-
"Ним" в серии пенальти одолел "Тур" и другие результаты 1/32 финала Кубка Франции
-
"Бавария" контактировала с Тухелем
-
Зидан прокомментировал победу над "Хетафе"
-
1
Зинченко прервал 360-дневную безголевую серию в "Манчестер Сити"
-
5
Линекер сравнил влияние Фергюсона и Гвардиолы на АПЛ
-
Четыре топ-клуба поборются за хавбека "Брешии"
-
"Реал" повторил беспроигрышную серию 2017 года
-
Погба перенес операцию на ноге
-
"Фулхэм" выбил "Астон Виллу" из Кубка Англии и другие результаты 1/32 финала
-
2
"Реал" добыл выездную победу над "Хетафе" и выбился в лидеры Примеры
-
"Ювентус" отклонил два предложения по Демиралу
-
Тухель высказался о будущем Паредеса и Кавани
-
Нюбель выбрал "Баварию", несмотря на то, что "Шальке" предлагал ему более выгодные условия
-
"Монако" на последних минутах вырвал победу над "Реймсом" и другие результаты 1/32 финала Кубка Франции
-
Клопп: "Ливерпуль должен принять матчи ЧМ-2030"
-
13
"Барселона": "Месси готов забивать еще больше голов в 2020 году"
-
Стало известно, сколько "Интер" хочет заработать на продаже игроков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|19
|40
|2
|Барселона
|18
|39
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Леванте
|19
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|18
|10