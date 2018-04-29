Зидан прокомментировал победу над "Леганесом"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после матча 35-го тура испанской Примеры против "Леганеса".

"Я был зол на себя за кое-что, но не на футболистов. Отношение игроков к делу меня порадовало, оно было образцовым. Первый тайм "Реал" провёл феноменально. Мы не можем быть довольными выступлением в Примере. Дело в том, что "Реал" потерял много очков в начале турнира" - цитирует Зидана Marca.

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