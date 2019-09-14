Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Леванте" (3:2).

"Во втором тайме нам было труднее, особенно сразу после перерыва. Однако впечатления хорошие, в первом тайме команды играла великолепно. Необходимо больше работать, чтобы в будущем демонстрировать такой уровень игры на протяжении всего матча.

Азар? Он еще мало тренировался. В общей группе он провел всего четыре тренировки", - приводит слова Зидана Marca.

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