Зидан прокомментировал победу над "Мальоркой"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после победы своей команды над "Мальоркой" в матче 31-го тура Примеры.

"Мы должны быть стойкими - это самое главное качество в футболе. Нам не хватало блеска, но мы надёжно оборонялись. В других матчах команда создавала больше моментов, но это ни к чему не приводило. А сегодня мы набрали три важных очка. Уверен, что в чемпионской гонке будет тяжело до самого конца. Что касается разговоров о судействе, я не хочу в это лезть. Рамос уже всё сказал. Сейчас нам нужно отдохнуть и думать о следующем матче", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что "Реал" выиграл все четыре матча после возобновления сезона, победив "Эйбар" (3:1), "Валенсию" (3:0), "Реал Сосьедад" (2:1) и "Мальорку" (2:0).

В турнирной таблице Примеры "сливочные" лидируют благодаря преимуществу над "Барселоной" по результатам личных встреч.

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