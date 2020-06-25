Зидан прокомментировал победу над "Мальоркой"

Теги реал мадридмальорказинедин зидан

Зидан прокомментировал победу над "Мальоркой"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после победы своей команды над "Мальоркой" в матче 31-го тура Примеры.

"Мы должны быть стойкими - это самое главное качество в футболе. Нам не хватало блеска, но мы надёжно оборонялись. В других матчах команда создавала больше моментов, но это ни к чему не приводило. А сегодня мы набрали три важных очка. Уверен, что в чемпионской гонке будет тяжело до самого конца. Что касается разговоров о судействе, я не хочу в это лезть. Рамос уже всё сказал. Сейчас нам нужно отдохнуть и думать о следующем матче", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что "Реал" выиграл все четыре матча после возобновления сезона, победив "Эйбар" (3:1), "Валенсию" (3:0), "Реал Сосьедад" (2:1) и "Мальорку" (2:0).

В турнирной таблице Примеры "сливочные" лидируют благодаря преимуществу над "Барселоной" по результатам личных встреч.

Не пропустите: Куртуа лидирует в борьбе за трофей Саморы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба - самый успешный российский футболист моложе 40 лет по версии Forbes

Дзюба - самый успешный российский футболист моложе 40 лет по версии Forbes

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов