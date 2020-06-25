Зидан прокомментировал победу над "Мальоркой"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после победы своей команды над "Мальоркой" в матче 31-го тура Примеры.
"Мы должны быть стойкими - это самое главное качество в футболе. Нам не хватало блеска, но мы надёжно оборонялись. В других матчах команда создавала больше моментов, но это ни к чему не приводило. А сегодня мы набрали три важных очка. Уверен, что в чемпионской гонке будет тяжело до самого конца. Что касается разговоров о судействе, я не хочу в это лезть. Рамос уже всё сказал. Сейчас нам нужно отдохнуть и думать о следующем матче", - приводит слова Зидана Marca.
Напомним, что "Реал" выиграл все четыре матча после возобновления сезона, победив "Эйбар" (3:1), "Валенсию" (3:0), "Реал Сосьедад" (2:1) и "Мальорку" (2:0).
В турнирной таблице Примеры "сливочные" лидируют благодаря преимуществу над "Барселоной" по результатам личных встреч.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14