Зидан прокомментировал победу над "Осасуной"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча шестого тура Примеры против "Осасуны".

"Мы знаем, каким классом обладаем, когда владеем мячом. Стараемся играть компактно и агрессивно. Мы верим в то, что делаем. Команда сейчас не в идеальном состоянии, но она и не была так уж плоха, как об этом говорили. Я очень доверяю своим игрокам. У нас 25 очень хороших футболистов, и они доказали это. С каждым днём мы выглядим всё лучше. Да, мы лидируем в турнирной таблице, но пока это ничего не значит. Нужно продолжать в том же духе", - приводит слова Зидана AS.

Напомним, что "Реал" обыграл "Осасуну" со счётом 2:0 благодаря голам Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса.

В ближайшую субботу "бланкос" в гостях сыграют с "Атлетико", который идёт на втором месте в чемпионате.

Не пропустите: Определена дата первого Эль Класико в текущем сезоне. | http://soccernews.ru