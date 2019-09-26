Зидан прокомментировал победу над "Осасуной"

Теги реал мадридосасуназинедин зидан

Зидан прокомментировал победу над "Осасуной"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча шестого тура Примеры против "Осасуны".

"Мы знаем, каким классом обладаем, когда владеем мячом. Стараемся играть компактно и агрессивно. Мы верим в то, что делаем. Команда сейчас не в идеальном состоянии, но она и не была так уж плоха, как об этом говорили. Я очень доверяю своим игрокам. У нас 25 очень хороших футболистов, и они доказали это. С каждым днём мы выглядим всё лучше. Да, мы лидируем в турнирной таблице, но пока это ничего не значит. Нужно продолжать в том же духе", - приводит слова Зидана AS.

Напомним, что "Реал" обыграл "Осасуну" со счётом 2:0 благодаря голам Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса.

В ближайшую субботу "бланкос" в гостях сыграют с "Атлетико", который идёт на втором месте в чемпионате.

Не пропустите: Определена дата первого Эль Класико в текущем сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Капитан сборной Никарагуа заявил о фальсификации его голоса в пользу Месси при выборе лучшего игрока года ФИФА

Капитан сборной Никарагуа заявил о фальсификации его голоса в пользу Месси при выборе лучшего игрока года ФИФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
2 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 6 12
3 Гранада Гранада 6 11
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 5 11
5 Барселона Барселона 6 10
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 5 10
7 Севилья Севилья 5 10
8 Вильярреал Вильярреал 6 8
9 Бетис Бетис 6 8
10 Осасуна Осасуна 5 7
11 Леванте Леванте 6 7
12 Хетафе Хетафе 5 6
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 6 6
14 Валенсия Валенсия 5 5
15 Алавес Алавес 5 5
16 Сельта Виго Сельта Виго 5 5
17 Мальорка Мальорка 6 4
18 Эспаньол Эспаньол 5 4
19 Эйбар Эйбар 5 2
20 Леганес Леганес 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов