Зидан прокомментировал победу над "Осасуной"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча шестого тура Примеры против "Осасуны".
"Мы знаем, каким классом обладаем, когда владеем мячом. Стараемся играть компактно и агрессивно. Мы верим в то, что делаем. Команда сейчас не в идеальном состоянии, но она и не была так уж плоха, как об этом говорили. Я очень доверяю своим игрокам. У нас 25 очень хороших футболистов, и они доказали это. С каждым днём мы выглядим всё лучше. Да, мы лидируем в турнирной таблице, но пока это ничего не значит. Нужно продолжать в том же духе", - приводит слова Зидана AS.
Напомним, что "Реал" обыграл "Осасуну" со счётом 2:0 благодаря голам Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса.
В ближайшую субботу "бланкос" в гостях сыграют с "Атлетико", который идёт на втором месте в чемпионате.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|2
|Атлетик Бильбао
|6
|12
|3
|Гранада
|6
|11
|4
|Реал Мадрид
|5
|11
|5
|Барселона
|6
|10
|6
|Реал Сосьедад
|5
|10
|7
|Севилья
|5
|10
|8
|Вильярреал
|6
|8
|9
|Бетис
|6
|8
|10
|Осасуна
|5
|7
|11
|Леванте
|6
|7
|12
|Хетафе
|5
|6
|13
|Реал Вальядолид
|6
|6
|14
|Валенсия
|5
|5
|15
|Алавес
|5
|5
|16
|Сельта Виго
|5
|5
|17
|Мальорка
|6
|4
|18
|Эспаньол
|5
|4
|19
|Эйбар
|5
|2
|20
|Леганес
|6
|2