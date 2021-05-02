Зидан прокомментировал победу над "Осасуной"

Теги реал мадридосасуназинедин зидан

Зидан прокомментировал победу над "Осасуной" Фото: Твиттер @realmadrid

Наставник "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после победы над "Осасуной" (2:0).

"Мы снова не пропустили - этому можно только порадоваться. Сегодня мы добились отличной победы. В конце игры я радовался за футболистов.

В первом тайме мы создали пять моментов, и то, что мы не забили, немного огорчило. Я сказал ребятам в перерыве, что гол назревает, однако необходимо продолжать играть так же и быть терпеливыми. Я был очень рад за них - именно им приходится труднее всего. С голом пришло облегчение", - приводит слова Зидана AS.

За четыре тура до конца чемпионата "Реал" идет в Ла Лиге вторым, отставая от "Атлетико" на два очка.

Читайте также: "Реал" на классе разобрался с "Осасуной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Трансфер Лукаку является для "Челси" запасным вариантом. В приоритете покупка Холанда

Трансфер Лукаку является для "Челси" запасным вариантом. В приоритете покупка Холанда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов