Зидан прокомментировал победу над "Осасуной"

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Наставник "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после победы над "Осасуной" (2:0).

"Мы снова не пропустили - этому можно только порадоваться. Сегодня мы добились отличной победы. В конце игры я радовался за футболистов.

В первом тайме мы создали пять моментов, и то, что мы не забили, немного огорчило. Я сказал ребятам в перерыве, что гол назревает, однако необходимо продолжать играть так же и быть терпеливыми. Я был очень рад за них - именно им приходится труднее всего. С голом пришло облегчение", - приводит слова Зидана AS.

За четыре тура до конца чемпионата "Реал" идет в Ла Лиге вторым, отставая от "Атлетико" на два очка.

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