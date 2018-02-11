Зидан прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 23-го тура испанской Примеры против "Реал Сосьедада".

"Замечательно, что мы преуспели с самого начала матча. Мы играли решительно и с высокой интенсивностью. Думаю, мы должны быть довольны, поскольку нам удалось очень хорошо подготовиться к матчу в среду" - приводит слова Зидана Marca.

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