Зидан прокомментировал победу над "Ред Булл Зальцбургом"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о победе своей команды в товарищеском матче с "Ред Булл Зальцбургом".
"С каждым днём мы становимся лучше, и матч с "РБ Зальцбургом" это подтверждает. Я доволен усилиями своих подопечных. Было трудно играть против крепкого соперника, но мы показали серьёзный уровень и действовали очень интенсивно", - цитирует французского специалиста Marca.
Напомним, что "Реал" выиграл со счётом 1:0 благодаря голу Эдена Азара. Для "бланкос" эта победа стала второй подряд. Ранее они взяли верх над "Фенербахче" (5:3).
11 августа команда Зидана проведёт контрольный поединок против "Ромы", а спустя шесть дней стартует в Примере гостевой встречей с "Сельтой".
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