Зидан прокомментировал победу над "Сарагосой"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка Испании против "Сарагосы", который завершился крупной победой "сливочных" со счётом 4:0.
"На протяжении всего матча мы играли с очень серьёзным настроем как в защите, так и в атаке. Нам противостояла команда, которая хорошо выступала до этого. Я рад за тех, кто отличился забитыми голами, также хорошо, что мы не пропустили. Нас всё время критикуют за то, что мы не забиваем, что нам чего-то не хватает, а сегодня мы забили четыре мяча. Хорошо, что все были вовлечены в игру. Но в субботу у нас сложный матч, и нужно будет действовать ещё лучше.
У нас всё хорошо, мы хотим и дальше делать правильные вещи, но каждый следующий матч - это экзамен для нас. Является ли "Реал" сейчас лучшей командой Испании? Я вижу много позитивных вещей, но мы ещё ничего не выиграли. Мы должны продолжать в том же духе", - цитирует Зидана AS.
Напомним, что по итогам 21 тура "Реал" лидирует в Примере, опережая "Барселону" на 3 очка.
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"Ливерпуль" в перенесенном матче АПЛ обыграл "Вест Хэм"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14