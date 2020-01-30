Зидан прокомментировал победу над "Сарагосой"

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Зидан прокомментировал победу над "Сарагосой"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка Испании против "Сарагосы", который завершился крупной победой "сливочных" со счётом 4:0.

"На протяжении всего матча мы играли с очень серьёзным настроем как в защите, так и в атаке. Нам противостояла команда, которая хорошо выступала до этого. Я рад за тех, кто отличился забитыми голами, также хорошо, что мы не пропустили. Нас всё время критикуют за то, что мы не забиваем, что нам чего-то не хватает, а сегодня мы забили четыре мяча. Хорошо, что все были вовлечены в игру. Но в субботу у нас сложный матч, и нужно будет действовать ещё лучше.

У нас всё хорошо, мы хотим и дальше делать правильные вещи, но каждый следующий матч - это экзамен для нас. Является ли "Реал" сейчас лучшей командой Испании? Я вижу много позитивных вещей, но мы ещё ничего не выиграли. Мы должны продолжать в том же духе", - цитирует Зидана AS.

Напомним, что по итогам 21 тура "Реал" лидирует в Примере, опережая "Барселону" на 3 очка.

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