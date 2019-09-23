Зидан прокомментировал победу над "Севильей"

Теги реал мадридсевильязинедин зидан

Зидан прокомментировал победу над "Севильей"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после победы своей команды над "Севильей" в матче пятого тура Примеры.

"Испытываю огромное удовлетворение от игры своей команды. Мы провели 90 минут на очень высоком уровне. Я счастлив. Поздравляю всех игроков команды. Это наша общая победа.

Мы провели эту игру очень качественно с точки зрения тактики. Работа в обороне стала фундаментом для победы. Кроме того, в игре команды чувствовался характер. Футболисты бились на поле друг за друга и отдали всё ради победы", - приводит слова Зидана El Chiringuito.

Стоит отметить, что благодаря набранным трём очкам "Реал" догнал лидера Примеры "Атлетик" из Бильбао. Теперь команды делят первое место в чемпионате.

Не пропустите видеообзор матча "Севилья" - "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Рибери установил рекорд Серии А

Рибери установил рекорд Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов