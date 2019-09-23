Зидан прокомментировал победу над "Севильей"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после победы своей команды над "Севильей" в матче пятого тура Примеры.

"Испытываю огромное удовлетворение от игры своей команды. Мы провели 90 минут на очень высоком уровне. Я счастлив. Поздравляю всех игроков команды. Это наша общая победа.

Мы провели эту игру очень качественно с точки зрения тактики. Работа в обороне стала фундаментом для победы. Кроме того, в игре команды чувствовался характер. Футболисты бились на поле друг за друга и отдали всё ради победы", - приводит слова Зидана El Chiringuito.

Стоит отметить, что благодаря набранным трём очкам "Реал" догнал лидера Примеры "Атлетик" из Бильбао. Теперь команды делят первое место в чемпионате.

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