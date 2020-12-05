Зидан прокомментировал победу над "Севильей"

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Зидан прокомментировал победу над "Севильей"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о матче против "Севильи" (1:0).

"Мы добыли важные три очка, однако важнее то, какую игру мы продемонстрировали. Последние дни были непростыми. Первый тайм мы провели очень хорошо и заслуженно обыграли отличного соперника.

Наша команда показала характер. Это правда, что матчи каждые три дня иногда дорого нам обходится. Безусловно, "Реал" обязан кое-что исправить, и когда мы сделаем это, то еще сильнее продвинемся вперед.

Мы знаем, что когда дела идут не очень хорошо, появится критика. Необходимо сохранять позитивный настрой, продолжать пытаться обрести стабильность, и это то, к чему мы стремимся", - приводит слова Зидана Marca.

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