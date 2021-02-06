Зидан прокомментировал победу над "Уэской"

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Зидан прокомментировал победу над "Уэской"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча с "Уэской" (2:1).

"Я доволен сегодняшней игрой. Не только победой, но и борьбой, характером. Нам было очень важно прибавить и победить. Очень важная победа. У нас в лазарете семь или восемь игроков. Это не оправдание, а факт. Мы хотим, чтобы футболисты снова были в строю.

Команда продолжит бороться за Примеру, мы никогда не сдаемся. В сложные времена - тем более. Мы будем биться до самого конца. Мы вторые и хотим большего.", - приводит слова Зидана AS.

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