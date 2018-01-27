Зидан прокомментировал победу над "Валенсией"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался после победы над "Валенсией" в матче 21-го тура испанской Примеры.
"Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в сегодняшней победе. Иногда у нас были проблемы из-за психологии, но физически команда выглядела отлично. Я очень доволен прошедшим матчем - мы играли очень грамотно с тактической точки зрения. Заслуженная победа, особенно с учётом стартового отрезка встречи. Хорошо, что в футболе так много матчей. Мы собираемся продолжить борьбу в чемпионате, до конца сезона ещё много игр" - цитирует Зидана Marca.
Не пропустите видеообзор матча "Валенсия" - "Реал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|21
|40
|4
|Реал Мадрид
|20
|38
|5
|Вильярреал
|21
|37
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Эйбар
|21
|29
|8
|Сельта Виго
|20
|28
|9
|Жирона
|21
|28
|10
|Хетафе
|20
|27
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|27
|12
|Бетис
|20
|27
|13
|Леганес
|19
|25
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|21
|23
|16
|Леванте
|21
|19
|17
|Алавес
|20
|19
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|21
|17
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|21
|13