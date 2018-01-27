Зидан прокомментировал победу над "Валенсией"

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Зидан прокомментировал победу над "Валенсией"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался после победы над "Валенсией" в матче 21-го тура испанской Примеры.

"Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в сегодняшней победе. Иногда у нас были проблемы из-за психологии, но физически команда выглядела отлично. Я очень доволен прошедшим матчем - мы играли очень грамотно с тактической точки зрения. Заслуженная победа, особенно с учётом стартового отрезка встречи. Хорошо, что в футболе так много матчей. Мы собираемся продолжить борьбу в чемпионате, до конца сезона ещё много игр" - цитирует Зидана Marca.

Не пропустите видеообзор матча "Валенсия" - "Реал". | http://soccernews.ru

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