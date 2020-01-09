Зидан прокомментировал победу над "Валенсией" в Суперкубке Испании

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Зидан прокомментировал победу над "Валенсией" в Суперкубке Испании

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги полуфинального матча Суперкубка Испании против "Валенсии".

Напомним, что "сливочные" уверенно выиграли со счётом 3:1 и встретятся в финале турнира с "Барселоной" или "Атлетико".

"Мы играем ради победы. Команда прекрасно выступила и заслужила радостный результат. У нас есть всё, чтобы демонстрировать хорошую игру. Мы доказали это в матче против такого сильного соперника, как "Валенсия". Теперь нам нужно отдохнуть, потому что это только полуфинал. Когда в команде происходит ротация, динамика не сильно меняется. Это очень важно для нас. Сегодняшняя победа - шаг вперёд, но нам предстоит финал", - приводит слова Зидана AS.

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