Зидан прокомментировал победу "Реала" над "Гранадой"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался после матча 15-го тура Примеры против "Гранады".

"Сливочные" победили со счётом 2:0 и догнали в турнирной таблице чемпионата лидирующий "Атлетико".

"Матч получился сложным, но мы знали, что так будет. Соперник очень хорошо прессинговал. В первом тайме было тяжело, но во втором стало получше. Я доволен игроками, мы заслужили победу, несмотря на возникшие проблемы. После перерыва мы играли сильнее, чаще возвращали себе мяч. "Реал" обыграл хорошую команду, и после шести побед подряд нужно поблагодарить футболистов", - приводит слова Зидана AS.

Следующий матч "Реал" проведёт 30 декабря - на выезде против "Эльче".

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