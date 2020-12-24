Зидан прокомментировал победу "Реала" над "Гранадой"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался после матча 15-го тура Примеры против "Гранады".
"Сливочные" победили со счётом 2:0 и догнали в турнирной таблице чемпионата лидирующий "Атлетико".
"Матч получился сложным, но мы знали, что так будет. Соперник очень хорошо прессинговал. В первом тайме было тяжело, но во втором стало получше. Я доволен игроками, мы заслужили победу, несмотря на возникшие проблемы. После перерыва мы играли сильнее, чаще возвращали себе мяч. "Реал" обыграл хорошую команду, и после шести побед подряд нужно поблагодарить футболистов", - приводит слова Зидана AS.
Следующий матч "Реал" проведёт 30 декабря - на выезде против "Эльче".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14