Зидан прокомментировал победу "Реала" над "Ливерпулем"

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об игре своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:1).

"Меня порадовала победа, но она оставила смешанные чувства. Мы провел отличный матч, но неудачно играли в начале второго тайма. Я горжусь своими футболистами, но нас ждет ответный матч.

"Ливерпуль" во втором тайме впервые пробил по нашим воротам и сразу забил. Это плохо, но в футболе такое случается.

Я рад, что забил Винисиус, ему было очень важно отличиться. Он очень помогает команде", - приводит слова Зидана Marca.

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