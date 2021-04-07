Зидан прокомментировал победу "Реала" над "Ливерпулем"
Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об игре своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:1).
"Меня порадовала победа, но она оставила смешанные чувства. Мы провел отличный матч, но неудачно играли в начале второго тайма. Я горжусь своими футболистами, но нас ждет ответный матч.
"Ливерпуль" во втором тайме впервые пробил по нашим воротам и сразу забил. Это плохо, но в футболе такое случается.
Я рад, что забил Винисиус, ему было очень важно отличиться. Он очень помогает команде", - приводит слова Зидана Marca.
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