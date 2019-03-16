Зидан прокомментировал победу "Реала" над "Сельтой"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после победы своей команды над "Сельтой" в матче 28-го тура испанской Примеры.
"Ощущения хорошие. Мы стремились к победе и добились её. Я счастлив. В первом тайме "Реал" столкнулся с некоторыми трудностями, и это нормально. Второй тайм также вышел непростым, но нам помогли болельщики. В целом футболисты хорошо потрудились. Самое главное - побеждать", - приводит слова Зидана AS.
Напомним, что это первый матч француза после возвращения в "Реал". Благодаря победе "сливочные" сократили отставание от "Атлетико" до двух очков.
Не пропустите видеообзор матча "Реал" - "Сельта". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|28
|36
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|28
|22