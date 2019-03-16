Зидан прокомментировал победу "Реала" над "Сельтой"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после победы своей команды над "Сельтой" в матче 28-го тура испанской Примеры.

"Ощущения хорошие. Мы стремились к победе и добились её. Я счастлив. В первом тайме "Реал" столкнулся с некоторыми трудностями, и это нормально. Второй тайм также вышел непростым, но нам помогли болельщики. В целом футболисты хорошо потрудились. Самое главное - побеждать", - приводит слова Зидана AS.

Напомним, что это первый матч француза после возвращения в "Реал". Благодаря победе "сливочные" сократили отставание от "Атлетико" до двух очков.

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