Зидан прокомментировал победу "Реала" в матче ЛЧ с "Интером"
Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Интером" (3:2).
Отметим, это первая победа мадридцев на данном этапе. В активе "сливочных" 4 очка и 3 место в таблице группы B.
"В матче сохранялось напряжение, так как наш соперник - очень хорошая команда. У нас были проблемы, но мы должны поздравить игроков с заслуженной победой.
Гол Родриго был очень хорош. Соперник был хорошо подготовлен, они создали много проблем.
Мы всегда можем играть лучше, и сейчас время порадоваться. В матчах с сильными соперниками всегда нужно верить до конца. Я очень рад", - цитирует Зидана Marca.
В следующем туре "Реал" на выезде снова сыграет с "Интером". Игра состоится 25 ноября.
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|Команда
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|20
|35
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14