Зидан прокомментировал победу "Реала" в матче ЛЧ с "Интером"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Интером" (3:2).

Отметим, это первая победа мадридцев на данном этапе. В активе "сливочных" 4 очка и 3 место в таблице группы B.

"В матче сохранялось напряжение, так как наш соперник - очень хорошая команда. У нас были проблемы, но мы должны поздравить игроков с заслуженной победой.

Гол Родриго был очень хорош. Соперник был хорошо подготовлен, они создали много проблем.

Мы всегда можем играть лучше, и сейчас время порадоваться. В матчах с сильными соперниками всегда нужно верить до конца. Я очень рад", - цитирует Зидана Marca.

В следующем туре "Реал" на выезде снова сыграет с "Интером". Игра состоится 25 ноября.

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