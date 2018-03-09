Зидан прокомментировал положение Бэйла в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о положении в команде валлийского вингера Гарета Бэйла.

"С Бэйлом нет никаких проблем. Я с ним общался - Гарет понимает ситуацию и то, что остальные игроки также важны. У Бэйла нет каких-то недостатков, просто у нас много игроков и много матчей. Я ничего не имею против него - он ключевой наш игрок, очень важный и будет таковым вплоть до конца сезона, как и остальные" - приводит слова Зидана Sport.es.

Стоит отметить, что 28-летний Бэйл в последнее время потерял место в стартовом составе "Реала". Кроме того, он демонстрирует очень слабую статистику - 2 гола и 2 ассиста в 10 последних матчах.

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