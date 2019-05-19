Зидан прокомментировал поражение от "Бетиса"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после игры с "Бетисом" (0:2).

"Проблема не в том, что мы не хотим, просто мы не можем. Очень хорошо, что сезон завершился. Нам нужно помнить этот сезон, чтобы в будущем мы стали лучше", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что этом сезоне Примеры "Реал" финишировал на третьем месте.

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