Зидан прокомментировал поражение от "Бетиса"

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Зидан прокомментировал поражение от "Бетиса"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после игры с "Бетисом" (0:2).

"Проблема не в том, что мы не хотим, просто мы не можем. Очень хорошо, что сезон завершился. Нам нужно помнить этот сезон, чтобы в будущем мы стали лучше", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что этом сезоне Примеры "Реал" финишировал на третьем месте.

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Комментарии

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«Real + VАR = ноль . Это конец!»
«Real + VАR = ноль . Это конец!»

В этом сезоне появился ВАР и Реал сразу же глотает от всех. Совпадение? Не думаю.

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МАДРИД
МАДРИД

Репутация Зидана как победителя,сильно пошатнулась. А проигрывать последний домашний матч заштатному Бетису - это позор! Надеюсь Зидан подаст в отставку после этого матча!

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