Зидан прокомментировал поражение от "Мальорки"

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Зидан прокомментировал поражение от "Мальорки"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался после матча девятого тура Примеры против "Мальорки".

Напомним, что "сливочные" потерпели поражение со счётом 0:1, упустив лидерство в чемпионате "Барселоне".

"Всё осложняется, когда вы начинаете матч таким образом. Мы играли не так, как планировали. Почему-то первые восемь минут встречи стали для нас сюрпризом. В итоге соперник забил и сел в оборону, а мы не смогли найти решение этой проблемы. Не скажу, что я сильно обеспокоен, но нам нужно выступать более стабильно. Если мы хотим чего-то достичь в этом году, нам следует играть с большей самоотдачей", - цитирует Зидана AS.

Не пропустите видеообзор матча "Мальорка" - "Реал". | http://soccernews.ru
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