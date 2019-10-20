Зидан прокомментировал поражение от "Мальорки"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался после матча девятого тура Примеры против "Мальорки".
Напомним, что "сливочные" потерпели поражение со счётом 0:1, упустив лидерство в чемпионате "Барселоне".
"Всё осложняется, когда вы начинаете матч таким образом. Мы играли не так, как планировали. Почему-то первые восемь минут встречи стали для нас сюрпризом. В итоге соперник забил и сел в оборону, а мы не смогли найти решение этой проблемы. Не скажу, что я сильно обеспокоен, но нам нужно выступать более стабильно. Если мы хотим чего-то достичь в этом году, нам следует играть с большей самоотдачей", - цитирует Зидана AS.
Не пропустите видеообзор матча "Мальорка" - "Реал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|8
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Хетафе
|9
|13
|7
|Валенсия
|9
|13
|8
|Севилья
|8
|13
|9
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|10
|Вильярреал
|8
|11
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Осасуна
|9
|11
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|9
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|9
|2