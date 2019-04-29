Зидан прокомментировал поражение от "Райо Вальекано"

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Зидан прокомментировал поражение от "Райо Вальекано"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после поражения своей команды от "Райо Вальекано" в матче 35-го тура Примеры.

"Сегодня мы не сделали ничего из запланированного. Я всегда буду защищать своих игроков, но не в этот раз. Так играть просто нельзя. У нас не было ничего - с первой по девяностую минуту. Мы ничего не создали. Команда должна быть очень злой, потому что пострадал наш имидж. Сегодня всё дело было в отношении. Мы не отдавались ни в чём: ни в борьбе, ни в движении. Матчи могут быть сложными, если соперник двигается больше тебя. Они играли в свой футбол, а мы не сделали на поле ничего из того, что должны были. Но в этом не только вина игроков, я тоже несу ответственность, потому что выбираю состав и готовлю футболистов к матчу. Сегодня план не сработал", - приводит слова Зидана Marca.

Несмотря на очередную неудачную игру, "Реал" остался на третьем месте в турнирной таблице первенства. 5 мая "бланкос" предстоит встретиться с "Вильярреалом".

Не пропустите видеообзор матча "Райо Вальекано" - "Реал". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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«Real + VАR = ноль . Это конец!»
«Real + VАR = ноль . Это конец!»

Сидит такой Зидан и Думает - нахрена я вернулся? Что я без судей буду делать, ведь я за 3 года даже банальный рисунок игры выстроить не смог! В ЛЧ теперь ВАР, значит судей купить тяжело, а по игре Реал не побеждал со времен Моуринью никого. Вот воистину Зизу, конечно, дал промаху, сидел бы со своими 3 чашками, через лет 50 все бы забыли, что они куплены, а теперь же импотенция и весь мир откровенно угорает над зрелищем "Реал и "великий" тренер Зидан без судей)))"

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АНАЛДУ

У Мадрида есть требл в этом году - Лопетеги, Солари, ЗидУан. Мало кому в современном футболе может покориться такое достижение!

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МАДРИД
МАДРИД

Бестрофейный позорный реал с лысым алжирским физруком опять традиционно опозорился. Верните Лопетеги!:)))

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