Зидан прокомментировал поражение от "Райо Вальекано"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после поражения своей команды от "Райо Вальекано" в матче 35-го тура Примеры.

"Сегодня мы не сделали ничего из запланированного. Я всегда буду защищать своих игроков, но не в этот раз. Так играть просто нельзя. У нас не было ничего - с первой по девяностую минуту. Мы ничего не создали. Команда должна быть очень злой, потому что пострадал наш имидж. Сегодня всё дело было в отношении. Мы не отдавались ни в чём: ни в борьбе, ни в движении. Матчи могут быть сложными, если соперник двигается больше тебя. Они играли в свой футбол, а мы не сделали на поле ничего из того, что должны были. Но в этом не только вина игроков, я тоже несу ответственность, потому что выбираю состав и готовлю футболистов к матчу. Сегодня план не сработал", - приводит слова Зидана Marca.

Несмотря на очередную неудачную игру, "Реал" остался на третьем месте в турнирной таблице первенства. 5 мая "бланкос" предстоит встретиться с "Вильярреалом".

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