Зидан прокомментировал поражение от "Валенсии"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался после поражения своей команды от "Валенсии" в матче 30-го тура Примеры.

"Мы играли против хорошей команды, хотя это не оправдание поражению. Нам не хватало уверенности, мы часто проигрывали борьбу в воздухе. Но я ни в чём не могу упрекнуть своих игроков. Они старались. Тяжёлый момент. Впрочем, нам уже нужно думать о следующем поединке", - приводит слова Зидана Marca.

По итогам 30 туров отставание "Реала" от лидирующей "Барселоны" увеличилось до 13 очков. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице первенства.

Не пропустите видеообзор матча "Валенсия" - "Реал". | http://soccernews.ru