"Зидан" прокомментировал поражение от "Вильярреала"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о матче с "Вильярреалом" (0:1).

"Проблема в том, что в конце концов, когда ты так и не смог забить свой гол, появляются трудности. Мы не заслужили такого результата. Думаю, мы провели хорошую игру, но не смогли забить, и это все усложнило. Мяч не хотел идти в ворота. Когда есть моменты, ты должен реализовывать их. Подобное постоянно происходит с нами последних матчах. У нас есть моменты, но в итоге… Мы такого не заслужили.

Ситуация ухудшается, мы проиграли сегодня, но мы не должны опускать руки, надо продолжать работать. Несмотря на весь этот негатив, мы намерены прийти к позитиву. Мы все сделали для победы, создали много моментов, но мяч не хотел идти в ворота. У меня нет этому объяснений. У нас непростая серия, моим футболистам трудно, и я не могу их винить" - приводит слова Зидана Marca.

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