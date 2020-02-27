Зидан прокомментировал поражение "Реала" от "Манчестер Сити"

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Зидан прокомментировал поражение "Реала" от "Манчестер Сити"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", в котором его команда проиграла со счётом 1:2.

"Мы играли хорошо на протяжении 75 минут. Конечно, команда недовольна поражением, но противостояние состоится из двух матчей. Нужно искать позитив. В самом результате нет ничего хорошего, но мы здорово играли, если не учитывать последние минуты. Теперь, "Реал" должен побеждать в гостях. Ошибки в обороне были, но это часть футбола. Мы пытались, и отдали всё на поле. Нам не хватило концентрации ещё на 10 минут в очень сложной игре, и мы поплатились за это", - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что "Реал" вёл в счёте, однако за пять минут пропустил дважды и в итоге проиграл. Ответная встреча состоится 17 марта.

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