Зидан прокомментировал поражение "Реала" от "Манчестер Сити"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", в котором его команда проиграла со счётом 1:2.
"Мы играли хорошо на протяжении 75 минут. Конечно, команда недовольна поражением, но противостояние состоится из двух матчей. Нужно искать позитив. В самом результате нет ничего хорошего, но мы здорово играли, если не учитывать последние минуты. Теперь, "Реал" должен побеждать в гостях. Ошибки в обороне были, но это часть футбола. Мы пытались, и отдали всё на поле. Нам не хватило концентрации ещё на 10 минут в очень сложной игре, и мы поплатились за это", - цитирует Зидана Marca.
Напомним, что "Реал" вёл в счёте, однако за пять минут пропустил дважды и в итоге проиграл. Ответная встреча состоится 17 марта.
Не пропустите: Гвардиола - первый тренер, который два раза обыграл "Реал" в гостях в ЛЧ с разными командами. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Зидан прокомментировал поражение "Реала" от "Манчестер Сити"
-
Рами рассказал, как будет выбирать жильё в Сочи
-
Уткин - об удалении Рамоса в матче с "Манчестер Сити": "Капитан спас своих. "Реал" в игре"
-
Роналду впервые не забил в 2020 году
-
"Фламенго" впервые в истории выиграл Суперкубок Южной Америки
-
1
УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Рами: "Сочи" может стать российским аналогом "Монако"
-
Главные новости дня: 26 февраля
-
Лига Чемпионов: результаты первых матчей 1/8 финала
-
УЕФА назвал лучших футболистов дня в Лиге Чемпионов
-
1
Рамос делит рекорд по удалениям в Лиге Чемпионов с двумя игроками
-
1
Гвардиола - первый тренер, который два раза обыграл "Реал" в гостях в ЛЧ с разными командами
-
2
"Ювентус" проиграл "Лиону" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
4
"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
1
СМИ: "Рома" выкупила Переса у "Барселоны"
-
"Манчестер Сити" теряет Ляпорта
-
Дзюба пропустит игру с "Локомотивом"
-
Сане хотел перейти в "Баварию" в январе, так как боится не попасть на Евро-2020
-
Агент Бензема сообщил о продлении контракта игрока с "Реалом"
-
Ляказетт может покинуть "Арсенал" летом по договоренности с клубом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14