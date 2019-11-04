Зидан прокомментировал поведение Хамеса и Бэйла в концовке матча с "Бетисом"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о решении полузащитников команды Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла не досматривать матч 12-го тура Примеры против "Бетиса".
Оба футболиста не попали в заявку и смотрели игру на трибунах "Сантьяго Бернабеу". Впрочем, в концовке встречи и колумбиец, и валлиец уехали со стадиона, не дожидаясь финального свистка.
"Не думаю, что они проявили неуважение. Оба были с нами перед игрой, они поприветствовали партнёров, и это самое главное", - цитирует Зидана Sky Sports.
Напомним, что матч "Реал" - "Бетис" завершился нулевой ничьей.
По информации СМИ, у Хамеса и Бэйла давний конфликт с французским наставником, который хотел избавиться от этих игроков ещё летом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Реал Сосьедад
|12
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|12
|20
|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
|18
|10
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
|17
|13
|Валенсия
|12
|17
|14
|Эйбар
|12
|15
|15
|Бетис
|12
|13
|16
|Алавес
|12
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|12
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|12
|5