Зидан прокомментировал поведение Хамеса и Бэйла в концовке матча с "Бетисом"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о решении полузащитников команды Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла не досматривать матч 12-го тура Примеры против "Бетиса".

Оба футболиста не попали в заявку и смотрели игру на трибунах "Сантьяго Бернабеу". Впрочем, в концовке встречи и колумбиец, и валлиец уехали со стадиона, не дожидаясь финального свистка.

"Не думаю, что они проявили неуважение. Оба были с нами перед игрой, они поприветствовали партнёров, и это самое главное", - цитирует Зидана Sky Sports.

Напомним, что матч "Реал" - "Бетис" завершился нулевой ничьей.

По информации СМИ, у Хамеса и Бэйла давний конфликт с французским наставником, который хотел избавиться от этих игроков ещё летом.

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