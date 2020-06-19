Зидан прокомментировал разгром "Валенсии" в матче Примеры

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Зидан прокомментировал разгром "Валенсии" в матче Примеры

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался после крупной победы своей команды над "Валенсией" (3:0) в матче 29-го тура Примеры.

"Учитывая, сколько пропустил Асенсио, просто выйти на поле - уже повод для радости. Он забил первым же касанием, и это показывает его мастерство, а также заряженность на игру. Но нужно отметить действия всей команды - все поработали очень хорошо. Это важно", - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что благодаря победе во вчерашнем матче "Реал" сократил отставание от лидирующей "Барселоны" до двух очков.

Следующую игру "сливочные" проведут в воскресенье, 21 июня. Соперник - "Реал Сосьедад".

Не пропустите: Асенсио высказался о своём возвращении на поле после 11-месячного перерыва. | http://soccernews.ru
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