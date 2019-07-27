Зидан прокомментировал разгромное поражение от "Атлетико" в Международном Кубке Чемпионов

1 Теги реал мадридатлетико мадридзинедин зидан

Зидан прокомментировал разгромное поражение от "Атлетико" в Международном Кубке Чемпионов

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча Международного Кубка Чемпионов против "Атлетико".

Напомним, что "бланкос" были разгромлены со счётом 3:7.

"В нашей игре не хватало всего, особенно интенсивности. Команда отвратительно входила в матч и пропустила два быстрых гола. К сожалению, мы не смогли найти достойный ответ на это. Семь пропущенных голов - это неприемлемо. Игроки это понимают, поэтому они очень расстроены. Впрочем, это всего лишь предсезонный матч. Главное, чтобы мы набрали форму к 17 августа. У нас будет достаточно мотивации в новом сезоне, не сомневаюсь, что мы проведём его хорошо", - приводит слова Зидана Goal.com.

Стоит отметить, что первый официальный матч нового сезона "Реал" проведёт 18 августа - это будет гостевой поединок Примеры с "Сельтой".

Не пропустите: Зидан прокомментировал уход Себальоса в "Арсенал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Как-то не верится.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" – "Атлетико" - 3:7 (видеообзор матча)

"Реал" – "Атлетико" - 3:7 (видеообзор матча)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов