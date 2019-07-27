Зидан прокомментировал разгромное поражение от "Атлетико" в Международном Кубке Чемпионов

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча Международного Кубка Чемпионов против "Атлетико".

Напомним, что "бланкос" были разгромлены со счётом 3:7.

"В нашей игре не хватало всего, особенно интенсивности. Команда отвратительно входила в матч и пропустила два быстрых гола. К сожалению, мы не смогли найти достойный ответ на это. Семь пропущенных голов - это неприемлемо. Игроки это понимают, поэтому они очень расстроены. Впрочем, это всего лишь предсезонный матч. Главное, чтобы мы набрали форму к 17 августа. У нас будет достаточно мотивации в новом сезоне, не сомневаюсь, что мы проведём его хорошо", - приводит слова Зидана Goal.com.

Стоит отметить, что первый официальный матч нового сезона "Реал" проведёт 18 августа - это будет гостевой поединок Примеры с "Сельтой".

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