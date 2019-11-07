Зидан прокомментировал разгромную победу "Реала" над "Галатасараем"

Теги реал мадридгалатасарайзинедин зидан

Зидан прокомментировал разгромную победу "Реала" над "Галатасараем"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился эмоциями после яркой победы своей команды над "Галатасараем" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, что "бланкос" разгромили соперника со счётом 6:0.

"Мы усердно работали до финального свистка. Команда очень быстро вступала в прессинг, оставаясь без мяча. Думаю, получилась совершенная игра", - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

"Реал" набрал 7 очков в 4 турах ЛЧ и находится в шаге от выхода в плей-офф турнира.

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