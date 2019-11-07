Зидан прокомментировал разгромную победу "Реала" над "Галатасараем"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился эмоциями после яркой победы своей команды над "Галатасараем" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Напомним, что "бланкос" разгромили соперника со счётом 6:0.
"Мы усердно работали до финального свистка. Команда очень быстро вступала в прессинг, оставаясь без мяча. Думаю, получилась совершенная игра", - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.
"Реал" набрал 7 очков в 4 турах ЛЧ и находится в шаге от выхода в плей-офф турнира.
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