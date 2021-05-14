Зидан прокомментировал разгромную победу "Реала" над "Гранадой"

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Зидан прокомментировал разгромную победу "Реала" над "Гранадой"

Фото Football Espana

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 36-го тура чемпионата Испании против "Гранады".

"Сливочные" на выезде выиграли со счётом 4:1 и сократили отставание от лидирующего "Атлетико" до двух очков.

"Команда продолжит делать своё дело. В последних двух играх сделаем всё, что в наших силах. Мне сегодня всё понравилось. Не только голы, но и то, как мы оборонялись. "Реал" сыграл практически идеально. При счёте 2:1 мы не снизили темп, а сразу забили - это показывает, какой у команды характер. "Реал" одержал хорошую победу над сильным соперником на тяжёлом поле", - приводит слова Зидана AS.

"Реалу" осталось сыграть с "Атлетиком" и "Вильярреалом".

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