Зидан прокомментировал реакцию "Барсы" после матча с "Реалом"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о реакции руководства "Барселоны" на поражение в "Эль Класико". Встреча команд закончилась в пользу "сливочных" (1:3).
"Не возражаю против того, что они говорят. Мы думаешь лишь о результатах нашей команды. "Реал" работает, как обычно.
Нужно сконцентрироваться и бороться, потому что нас ждет сложный матч. Я думаю только о завтрашнем дне. Буду бороться до последнего дня в "Реале", мы будем делать все, как обычно", - цитирует Зидана Marca.
Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" подали жалобу на судейство в матче с "Реалом".
Завтра мадридцы встретятся с менхенгладбахской "Боруссией" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14