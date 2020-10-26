Зидан прокомментировал реакцию "Барсы" после матча с "Реалом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о реакции руководства "Барселоны" на поражение в "Эль Класико". Встреча команд закончилась в пользу "сливочных" (1:3).

"Не возражаю против того, что они говорят. Мы думаешь лишь о результатах нашей команды. "Реал" работает, как обычно.

Нужно сконцентрироваться и бороться, потому что нас ждет сложный матч. Я думаю только о завтрашнем дне. Буду бороться до последнего дня в "Реале", мы будем делать все, как обычно", - цитирует Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" подали жалобу на судейство в матче с "Реалом".

Завтра мадридцы встретятся с менхенгладбахской "Боруссией" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

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