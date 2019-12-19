Зидан прокомментировал результат матча с "Барселоной"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о матче против "Барселоны" (0:0).

"Мы провели хорошую игру, достаточно серьезную, против сильной команды. Матч был интересным, но не хватило голов. В целом мы должны быть довольны результатом", - приводит слова Зидана журналист Дермот Корриган.

Напомним, что У "Барселоны" и "Реала" по 36 очков, однако "сливочные" идут на втором месте по дополнительным показателям.

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