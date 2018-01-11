Зидан прокомментировал результат матча с "Нумансией"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча с "Нумансией" (2:2), который проходил в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Напомним, что первый матч "Реал" выиграл со счетом 3:0.

"Мы не выиграли второй матч, но прошли дальше, что самое главное. Мы столкнулись с командой, которая не переставала работать и стремилась провести хороший матч. Нам тоже это удалось. Результат закономерен, потому что противник не опускал рук. Команда выздоравливает", - сказал он. | soccernews.ru