Зидан прокомментировал результат матча с "Нумансией"

Теги реал мадридзинедин зидан

Зидан прокомментировал результат матча с "Нумансией"Главный тренер "Реала"  Зинедин Зидан подвел итоги матча с "Нумансией" (2:2), который проходил в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Напомним, что первый матч "Реал" выиграл со счетом 3:0.

"Мы не выиграли второй матч, но прошли дальше, что самое главное. Мы столкнулись с командой, которая не переставала работать и стремилась провести хороший матч. Нам тоже это удалось. Результат закономерен, потому что противник не опускал рук. Команда выздоравливает", - сказал он.  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов