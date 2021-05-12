Зидан прокомментировал сезон "Реала"

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Зидан прокомментировал сезон "Реала"Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал борьбу за чемпионство в Ла Лиге.

– Если "Реалу" не удастся выиграть Ла Лигу, для вас это станет личным поражением?

– Мы можем как выиграть Ла Лигу, так и проиграть ее. Самое важное – выкладываться на максимум в каждом матче. И мы делаем это.

Сезон очень длинный, случаются как положительные, так и отрицательные моменты. Я не могу сказать, что мы проводим плохой сезон. Когда мы выиграли Ла Лигу в 2017 году, сезон получился выдающимся, но мы стали чемпионами в последнем туре.

Самое важное – отдавать все силы. Можно контролировать только свою игру, на все остальное повлиять невозможно.

– Что скажете о своем будущем?

– Я думаю только о трех предстоящих матчах.

– Вы строите планы на следующий сезон?

– Я ничего не делаю на будущее. Я думаю лишь о трех оставшихся играх, – заявил Зидан.

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