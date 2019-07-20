Зидан прокомментировал ситуацию с Бэйлом

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Зидан прокомментировал ситуацию с Бэйлом

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями об истории с вингером Гаретом Бэйлом, который не входит в планы тренерского штаба, но, скорее всего, останется в команде в виду отсутствия предложений от других клубов.

"С июня его роль не поменялась. Ситуация всё та же. У него есть контракт с "Реалом", поэтому Гарет остаётся игроком команды. А я своих игроков уважаю. Если он остается - нет проблем. Впрочем, посмотрим, что произойдёт дальше", - приводит слова Зидана AS.

Контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 2022 года. Его зарплата составляет 17 миллионов евро за сезон.

Текущим летом СМИ писали об интересе к 30-летнему валлийцу со стороны "Тоттенхэма", "Интера", "Баварии" и неназванного китайского клуба.

Не пропустите: Зидан определился с атакующим трио "Реала" на следующий сезон. | http://soccernews.ru
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