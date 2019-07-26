Зидан прокомментировал ситуацию с Хамесом

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан порассуждал о положении в клубе атакующего полузащитника Хамеса Родригеса.

"Возвращение Хамеса в "Реал" - это вопрос игрока и клуба. Мы же сейчас работаем с другими футболистами, готовясь к старту чемпионата", - приводит слова Зидана Goal.com.

Напомним, что колумбийца сватают в "Атлетико", "Наполи", "Милан" и ПСЖ. Потенциальному покупателю необходимо выложить за игрока 42 миллиона евро.

Впрочем, есть шансы, что Хамес останется в "Реале". Такой сценарий стал реален из-за тяжёлой травмы Марко Асенсио, который, скорее всего, выбыл на весь сезон.

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