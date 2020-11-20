Зидан прокомментировал ситуацию с новым контрактом Рамоса

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался по поводу того, что клуб до сих пор не заключил новый контракт с капитаном команды Серхио Рамосом.

Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2021 года, то есть уже летом звёздный испанец может получить статус свободного агента и попрощаться со "сливочными".

"Рамос - наш лидер, и он многое нам даёт. Я надеюсь, что отношения между ним и клубом быстро наладятся и он сможет играть с нами ещё долгое время", - цитирует Зидана Mundo Deportivo.

34-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 660 матчей, забил 100 голов и сделал 40 ассистов. Его зарплата - 12 миллионов евро за сезон.

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